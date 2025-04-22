В Чебаркульском районе загорелся дом многодетной семьи

Погибла корова, люди остались целы

В ночь на вторник, 22 апреля, в селе Варламово Чебаркульского района загорелся частный дом многодетной семьи, сообщили в противопожарной службе Челябинской области.

«Надворные постройки и крышу дома охватило пламя на площади 200 кв. м. Благодаря невероятному мужеству пожарных удалось эвакуировать троих детей и двоих взрослых», — сообщили в ведомстве.

К сожалению, огонь уничтожил надворные постройки, кровлю дома, автомобиль, трактор, квадроцикл, 10 рулонов сена, скот. Само жилище пожарным удалось отстоять.

Как ранее сообщал наш сайт, в селе Миасском загорелся частный дом.