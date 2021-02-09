В Чебаркульском районе задержали подозреваемого в краже скота

Возбуждены уголовные дела

Полицейские задержали подозреваемого в краже скота с частных подворий в Варламовском сельском поселении. Об этом сообщили в Межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский».

Задержанным оказался 39-летний мужчина. По версии следствия, злоумышленник перелезал через заборы домов, проникал в строения, где содержались животные, и похищал их. Как рассказал сам задержанный, он украл двух лошадей и корову. Кобыл мужчина продал в Пластовском районе, а корову зарезал в лесу, после чего реализовал мясо и получил денежное вознаграждение. Ущерб хозяев скота составил 165 тысяч рублей.

По фактам краж животных возбуждены уголовные дела (часть 2 статьи 158 УК РФ). Санкция данной статьи предполагает наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время следователи выясняют, причастен ли задержанный к другим аналогичным преступлениям.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о краже беременной кобылы под Верхнеуральском. Позже выяснилось, что лошадь зарезали. Возбуждено уголовное дело.