В Чебаркульском районе за выходные на пожарах погибли два человека

В МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности

В селе Филимоново Чебаркульского района на пожаре в частном доме из-за непотушенной сигареты погиб мужчина. В деревне Маскайка жертвой огня стала хозяйка жилого дома. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

На место пожара в Филимоново выдвинулось четыре единицы техники. В результате пожара огнем уничтожен только диван, однако хозяин дома погиб из-за отравления продуктами горения.

В ночь на понедельник, 16 января, огонь полностью уничтожил частный дом и повредил надворные постройки в деревне Маскайка.

«К сожалению, хозяйка дома погибла, отравившись продуктами горения. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи», — рассказали в гарнизоне.

МЧС напоминает, что при проектировании и строительстве дома, где предусмотрена печь, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Обязательно нужно учитывать размеры противопожарных разделок.