В Чебаркульском районе водитель иномарки погиб после столкновения с ПАЗом

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Сегодня утром, 14 ноября, в Чебаркульском районе Челябинской области произошла авария, в результате которой один из участников движения скончался на месте ЧП. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Столкновение легкового автомобиля «Фольксваген Поло» с ПАЗом произошло в 6:30 утра на 5 километре автодороги Бишкиль-Варламово. По предварительным данным, 36-летний водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ПАЗом, за рулём которого находился 60-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. В салоне автобуса пассажиров не было»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится необходимая проверка.