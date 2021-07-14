В Чебаркульском районе водитель и пассажиры авто закидали полицейских камнями

Возбуждено уголовное дело

Инспекторы отдела ГИБДД по Чебаркульскому району остановили автомобиль ВАЗ-2114 и на просьбу предъявить документы были закиданы камнями водителем и пассажирами легковушки. Возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За рулем авто находилась 30-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Она отказалась предъявить сотрудникам ДПС водительское удостоверение, а также проигнорировала требование о прохождении медицинского освидетельствования. Пассажиры автомобиля и мать водителя отреагировали на требования инспектора агрессивно — выражались нецензурной бранью и закидали правоохранителей камнями. Дебоширы были задержаны.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Также в отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

«По уголовному преступлению обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы, по административному нарушению — штраф до 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем до 2 лет», — уточнили в региональном полицейском главке.

Чебаркульский следственный отдел решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении других участников потасовки.