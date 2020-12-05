В Чебаркульском районе в ДТП разбилась женщина

Пострадавшая вместе с супругом возвращалась домой в Магнитогорск.

Сегодня утром в Чебаркульском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Сотрудники областной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла около 9 часов утра на 49 километре автодороги Бишкиль — Варламово. По предварительным данным, 49-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля «Шевроле Авео», не справился с управлением и съехал в кювет, где влетел в дерево.

«В результате ДТП пассажир — супруга водителя, 1973 года рождения, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи»,— прокомментировали в ГИБДД по Челябинской области.

На данный момент известно, что супруги являются жителями Магнитогорска и этим утром возвращались домой.