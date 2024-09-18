В Чебаркульском районе участковый вытащил ребенка, застрявшего в трясине

Мальчик думал, что идет по высохшему пруду

В селе Филимоново Чебаркульского района мальчик гулял с другом, и в какой-то момент друзья решили сократить путь и пройти по пруду, который казался сухим. Малыш тут же застрял в болоте. К счастью, его товарищ хоть и расплакался, но успел отбежать к берегу, не растерялся и позвонил в 112, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

На место происшествия приехал участковый Филимоновского сельского поселения Гриша Казарян. Он оставил автомобиль, снял обувь, добрался до мальчика и на руках вынес его из трясины по своим следам.

«Мне часто приходится встречаться и решать разные вопросы с представителем ОВД. Знаю Гришу Мушеговича очень давно и рад, что у нас такой участковый. Он всегда всем помогает, очень отзывчивый и оперативно реагирует на все жалобы жителей. От всей души благодарю его за помощь сыну и хочу, чтобы он и дальше работал у нас и помогал всем, кто в этом нуждается», — отметил отец спасенного ребенка.

Полиция напоминает родителям об опасности воды и необходимости контролировать досуг детей.