В Чебаркульском районе участковый спас замерзавшего в лесу земляка

От холода и болезни мужчина не мог самостоятельно передвигаться

Накануне ночью в Чебаркульском районе 46-летний мужчина заблудился на полпути между деревнями Вторая Ключевка и Болотово. Устав и замерзнув, он позвонил в полицию. Ему на помощь выехал участковый Кундравинского сельского поселения Владимир Мухаметьев, который нашел пострадавшего еле живым в лесу и передал его медикам. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Заблудившийся селянин оказался знакомым полицейского. Отправившись на поиски, Мухаметьев созвонился с земляком и предупредил его, чтобы тот подал какой-нибудь знак, когда увидит мигалку служебной машины или услышит звук сирены. Однако, проехав мимо предполагаемого местонахождения пострадавшего, участковый ничего не заметил. Уже на обратном пути он заметил съезд с дороги в лес, свернул туда, вышел из машины и продолжил поиски с фонариком в руках. Через некоторое время он нашел человека в снегу: тот уже не мог самостоятельно передвигаться от холода и серьезного заболевания.

Полицейский за шиворот приволок пострадавшего к машине, где вызвал скорую и выехал ей навстречу. У села Кундравы он передал пассажира медикам и сопроводил их до больницы в Чебаркуле, где пострадавшему оказали помощь.