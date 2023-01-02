В Чебаркульском районе при пожаре погиб мужчина

Дом сгорел из-за неисправности проводки

Утром 2 января, в 8:40 утра, сгорел жилой дом в деревне Звягино Чебаркульского района. Хозяин дома не пострадал, в пожаре погиб один мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.



В результате полностью сгорел дом в 30 квадратных метров, перекрытие и кровля гаража. Пожарные прибыли через двадцать минут после начала пожара. Три автоцистерны ехали на вызов из соседней деревни Шахматово.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.