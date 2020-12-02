В Чебаркульском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

Причиной возгорания могла стать неисправность в печи.



Бойцы Миасского пожарно-спасательного гарнизона ночью 1 декабря ликвидировали возгорание в жилом доме в Чебаркульском районе. За помощью на пульт диспетчерской службы обратились жители деревни Нижние Караси, сообщив, что в их доме пожар. На место происшествия прибыло три пожарных расчёта.

«Прибывшие специалисты в считанные минуты потушили пламя. Жильцы дома не пострадали. В результате возгорания повреждён пол рядом с печкой. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство или неисправность печи», — сообщает пресс-служба 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание грузового автомобиля.

«Вечером 1 декабря диспетчеру пожарной охраны Чебаркуля поступил тревожный сигнал с улицы Суворова о горящем автомобиле „Хёндай НD“. Ликвидировать происшествие отправились 2 красные автоцистерны. В результате пожара повреждён передний бампер машины», — прокомментировали происшествие в ведомстве.

Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих устройств.