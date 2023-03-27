В Чебаркульском районе полицейские нашли гражданина Литвы, находящегося в розыске у Интерпола

С 2021 года мужчина числился пропавшим без вести

Отдел миграции чебаркульской полиции занялся урегулированием статуса на территории России задержанного нелегального мигранта. Гражданин Литвы с 2021 года числился пропавшим без вести, на момент задержания его в Чебаркульском районе не имел при себе документов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По данным пресс-службы регионального полицейского главка, мужчина был задержан в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». По словам 52-летнего мужчины, документы он за время пребывания «без вести пропавшим» утратил.

Как пояснили в чебаркульской полиции, на территории России задержанный очевидно пребывал незаконно. Но, поскольку Литва официально относится к списку недружественных стран, при определении наказания даже не владеющему литовским языком «иностранцу» обошлись без административного выдворения за пределы РФ. Мигрант получил штраф в три тысячи рублей.

В отделе миграции продолжается работа по подтверждению его гражданства и определению статуса на территории России.