В Чебаркульском районе неизвестный украл у предпринимателя породистых телят

Ущерб бизнесмен оценил в 30 тысяч рублей

В Чебаркульском районе Челябинской области местный предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже двух породистых телят. В скором времени полицейские задержали подозреваемого. Удалось ли бизнесмену вернуть телят, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Заявитель объяснил полицейским, что утром он, как обычно, пошел на ферму и не обнаружил там двух своих телят. Ущерб предприниматель оценил в 30 тысяч рублей.

Полицейские начали расследование дела и в скором времени задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Чебаркульского района, 1981 года рождения. Он рассказал правоохранителям, что ночью проник на территорию хозяйства предпринимателя, перелез через забор и вывел телят. Затем злоумышленник продал малышей за полцены неизвестным.

«В отношении 39-летнего мужчины следствием МО МВД „Чебаркульский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция этой части статьи — лишение свободы сроком на пять лет»,— прокомментировали в ведомстве.

Подозреваемому в краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.