В Чебаркульском районе найден мертвым 15‑летний подросток

СК устанавливает причины смерти школьника





В поселке Бишкиль Чебаркульского района очевидцы нашли тело 15-летнего подростка. Проводится проверка. Об этом сегодня, 20 мая, Первому областному информагентству сообщили в следственном отделе по Чебаркулю.

Труп школьника нашли накануне вечером, 19 мая. По предварительным данным, смерть юноши не носила криминального характера.

«Причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы. По факту происшествия проводится проверка», — рассказали в следственном отделе.

По сведениям очевидцев, рядом с телом подростка были обнаружены пустые газовые баллончики. Информацию об этом следователи не комментируют.