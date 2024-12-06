В Чебаркульском районе на озере задержали браконьера-рецидивиста

Ловля сиговых рыб на Большом Кисегаче запрещена до 10 декабря

Полиция Чебаркульского района возбудила уголовное дело о незаконной ловле рыбы в отношении жителя Златоуста (статья 256 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчину задержали инспекторы Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на озере Большой Кисегач. Он незаконно выловил восемь сигов.

«Изъята рыба на сумму 58 тысяч рублей, леска и лодка», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что в 2021 году мужчину привлекали к ответственности по аналогичной статье. Он выплатил штраф пять тысяч рублей.