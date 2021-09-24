В Чебаркуле женщина выкинула котенка знакомой с пятого этажа

Животное погибло

Чебаркульская полиция возбудила уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Ее обвиняют в жестоком обращении с животными. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Во время ссоры подозреваемая выкинула котенка своей 59-летней знакомой с балкона. Животное погибло. Незадолго до ЧП пострадавшая купила этого котенка за шесть тысяч рублей.

«В отношении подозреваемой были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 245 УК РФ („Жесткое обращение с животными“) и части 1 статьи 167 УК РФ („Умышленное уничтожение или повреждение имущества“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Женщине грозит реальное лишение свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, Правобережный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в жестоком обращении с животным.

В Челябинске мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна 8-го этажа 6-месячного щенка немецкой овчарки. Животное скончалось. Материалы уголовного дела направлены в суд.

