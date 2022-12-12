В Чебаркуле женщина пойдет под суд за избиение годовалого сына

Мать проломила ребенку череп из‑за громкого плача

В Чебаркуле рассмотрят уголовное дело женщины, обвиняемой в нанесении побоев своему годовалому сыну (статья 116.1 УК РФ). Об этом сегодня, 12 декабря, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее женщину привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Инспекторы ПДН установили и факт нанесения побоев младенцу.

«В июле в ходе очередного посещения семьи сотрудниками полиции установлен еще один факт причинения матерью телесных повреждений своему ребенку, послуживший основанием для возбуждения полицейскими уголовного дела», — рассказали в региональном полицейском главке.

По данным Первого областного информагентства, женщина избила своего ребенка в больнице, когда мальчик плакал. Обвиняемая ударила ребенка с такой силой, что проломила ему череп. По этому факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (части 3 статьи 30, пункт в части 2 статьи 105 УК РФ). Обвиняемую заключили под стражу. Также уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) возбуждено по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностыми лицами органов опеки. Ребенка не изъяли из семьи полсе возбуждения первого уголовного дела.

В рамках расследования женщина направлялась на судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой была поставлена на учет. О состоянии ребенка информации пока нет.

Как ранее сообщал наш сайт, В одном из частных домов в Катав-Ивановске 34-летняяженщина уронила пятимесячного сына на бетонный пол. Возбуждены уголовные дела об умышленно причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) и о халатности (статья 293 УК РФ).



