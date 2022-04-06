В Чебаркуле задержали подозреваемого в мошенничестве со снегоходами

Мужчина публиковал объявления о продаже машин, но фактически ими не торговал

Полиция Чебаркуля задержала 33-летнего жителя Оренбурга. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В дежурную часть обратился 41-летний мужчина, он рассказал, что увидел объявление в соцсети о продаже снегохода за 62 тысячи рублей. Продавец попросил предоплату в размере 7100 рублей. Чебаркулец выехал за товаром, однако в дороге подозреваемый позвонил ему и сам сообщил, что снегоход он не продает, а обман доверчивых граждан — «его работа».

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 33-летний житель Оренбурга. В социальной сети он регистрировал странички по чужим данным и вел переписку с потенциальными покупателями. Чтобы подкрепить доверие граждан, злоумышленник даже высылал копию паспорта. Естественно, не своего. Для того чтобы завладеть фотографиями чужих документов, мужчина сам представлялся покупателем и просил у реальных интернет-продавцов эту информацию, ссылаясь на страх быть обманутым.

В отношении оренбуржца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ранее дело по аналогичной статье, но по первой части в отношении него возбудили в родном городе.

Как ранее сообщал наш сайт, за год жители региона перечислили лжесотрудникам различных ведомств и кредитных организаций 1 миллиард 200 миллионов рублей. При этом вернуть удалось только 27 миллионов.