В Чебаркуле задержали начальника отдела архитектуры и градостроительства

По версии следствия, он выдал разрешение на строительство коттеджей рядом с газопроводом

В Чебаркуле возбудили уголовное дело о превышении полномочий (статья 286 УК РФ) в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

По данным следствия, в августе 2014 года Олег Прохоров принял решение о выдаче коммерческой организации разрешения на строительство коттеджей, расположенных на минимальном расстоянии от газопровода высокого давления. Это повлекло нарушение требований безопасности и создало угрозу для собственников жилья от воздействия газопровода-отвода к газораспределительной станции поселка Кундравы Чебаркульского района.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовным делам.

«Проводятся следственные действия по местам жительства и работы подозреваемого», — прокомментировали в СУ СКР по региону.