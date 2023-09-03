В Чебаркуле задержали девочек, осквернивших Вечный огонь

Их родителям грозит штраф

В Чебаркуле Челябинской области полицейские установили личности девочек, осквернивших Вечный огонь в парке Победы. С ними и их родителями проведены беседы. На родителей подростков намерены составить административные протоколы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России „Чебаркульский“ установили личности обеих школьниц 11 и 12 лет и адреса их проживания. Ранее дети в поле зрения правоохранительных органов не попадали, семьи на учетах в органах соцзащиты населения не состоят»,— уточнили в ведомстве.

Девочкам и их родителям рассказали о недопустимости такого поведения на мемориалах. Кроме того, в отношении законных представителей подростков собраны материалы по статье 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, которые будут переданы на рассмотрение и для принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, инцидент произошел накануне. Местные жители запечатлели, как две девочки жарили что-то на Вечном огне и не реагировали на замечания прохожих.