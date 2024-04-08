В Чебаркуле вымогатели заставили мужчину перевести почти 160 тысяч рублей

Злоумышленники угрожали расправиться с семьей потерпевшего

В Чебаркуле мужчина под угрозами расправы с его семьей перевел злоумышленникам почти 160 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшего, он хотел пригласить к себе девушку через сайт. Связавшись с ней и узнав о предоплате, мужчина отказался от своей затеи. Потом ему стали звонить с различных телефонных номеров и говорить, что он нарушил работу системы сайта.

«Для „восстановления работы сайта“ с чебаркульца потребовали 31,5 тысячи рублей. Незнакомец назвал адрес проживания семьи мужчины и угрожал расправиться с его супругой и детьми. После перевода звонки с угрозами продолжились, а требуемые суммы выросли», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевший отправил еще 128 тысяч рублей и только потом обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство).