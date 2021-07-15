В Чебаркуле у сотрудника семейного курорта «Утес» украли квадроциклы

Полиция проводит проверку

У сотрудника семейного курорта «Утес» в Чебаркульском районе украли два квадроцикла, которые были припаркованы на рабочей территории. Об этом сегодня, 15 июля, мужчина рассказал Первому областному информагентству.

«Предположительно, технику украли в ночь со вторника на среду. Или рано утром. Следователи разбираются. Оба квадроцикла принадлежат мне. Заявление в полицию написал», — сообщил Евгений.

В ГУ МВД по Челябинской области факт кражи подтвердили.

«По факту происшествия проводится проверка. Проводятся мероприятия по установлению виновных лиц», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Пользователь социальной сети в комментариях к информации о краже написал, что на территории рядом с городами Миассом, Златоустом и Чебаркулем происходят регулярные кражи квадроциклов.

«Ищу жертв угонов для коллективного обращения в прокуратуру», — написал Олег Хлызов.