В Чебаркуле студент сделал 23 покупки с чужой карты

Ущерб составил более девяти тысяч рублей

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В Чебаркуле задержали 20-летнего мужчину по подозрению в хищении денег с чужой банковской карты. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевший обратился в полицию, когда с его счета исчезли деньги. Мужчина затруднялся ответить, где именно потерял карту.

«Сотрудники полиции получили видеозапись, на которой подозреваемый производил оплату чужой банковской картой. По видеозаписи сотрудники патрульно-постовой службы узнали молодого человека и задержали по месту жительства», — сообщили в региональном полицейском главке.

Задержанный признался, что нашел карту и купил по ней продукты, алкоголь и сигареты.