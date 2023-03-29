В Чебаркуле стартует суд над застрелившими 8 косуль браконьерами

Обвиняемые охотились запрещенным способом: на транспорте и с использованием прожектора

Прокуратура Чебаркуля утвердила обвинительное заключение в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в браконьерстве. Результатом незаконной охоты стали восемь убитых косуль, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной прокуратуры.



По версии следствия, преступление было совершено 16 сентября 2022 года. Компания из четырех приятелей выехала в лес вблизи деревни Барановка, не озаботившись получением разрешения на охоту. Кроме собственно оружия они использовали автомобиль «Нива» с фонарем-прожектором: травоядные от яркого света и шума двигателя часто застывают на месте и представляют собой легкую мишень.

Приятели за ночь выследили и застрелили восемь самок косули. Позже ущерб, причиненный государству, был оценен в 1,2 миллиона рублей.

Преступление было выявлено патрулирующим лес сотрудником регионального министерства экологии. В результате у браконьеров изъяли в качестве вещественных доказательств ружья и автомобиль. В ходе предварительного следствия ущерб государству был возмещен обвиняемыми в полном объеме, но, тем не менее, компанию ждет суд.