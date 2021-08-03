В Чебаркуле сотрудница отдела соцзащиты пойдет под суд за мошенничество с детскими пособиями

Ущерб бюджету составил более 160 тысяч рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении специалиста управления социальной защиты администрации Чебаркульского городского округа. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительной версии, обвиняемая в 2020 году предоставила в органы социальной защиты сведения о своих доходах и зарплате супруга для получения выплаты на ребенка. Тогда женщине отказали, поскольку доходы превышали величину прожиточного минимума. После этого она вновь предоставила сведения о заработной плате, скрыв основной доход мужа, и незаконно получила пособие в сумме более 160 тысяч рублей.

В отношении соцработника было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

«Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — рассказали в региональном СУ СКР.

Еманжелинский городской суд вынес приговор в отношении 45-летней местной жительницы. Ее признали виновной в мошенничестве при получении выплат. Женщина оформила материнский капитал на ребенка, которого никогда не было.



Как ранее писал наш сайт, полиция Аргаяшского района передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 37-летней женщины. Она обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Обвиняемая предоставила ложные сведения в Пенсионный фонд для получения материнского капитала. Выяснилось, что она была лишена родительских прав на первого ребенка, которому сейчас 15 лет.

Ранее Озерский районный суд вынес приговор по аналогичному делу в отношении 31-летней женщины. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат.

Суд установил, что озерчанка, являясь владельцем материнского капитала, оформила договор целевого займа на сумму свыше 433 тысяч рублей якобы для улучшения жилищных условий. Однако выяснилось, что делать этого женщина не собиралась. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.