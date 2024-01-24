В Чебаркуле сотрудница клининг-сервиса похитила у клиента цепочку за 1 млн рублей

Женщина также попалась на краже кошелька

Оперативники задержали 41-летнюю сотрудницу клининговой компании. Ее подозревают в краже эксклюзивной золотой цепи из квартиры клиента. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

О пропаже украшения с бриллиантами сообщил 51‑летний потерпевший. Мужчина сообщил, что цепь пропала сразу после ухода работницы.

«Первоначально полицейские не получили от предполагаемой похитительницы ни признательных показаний, ни других доказательств ее вины. Однако вскоре ее задержали за кражу кошелька и установили, что женщина похитила и цепочку», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемая призналась, что собиралась сделать подарок возлюбленному.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).