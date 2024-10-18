В Чебаркуле следователи добились блокировки счета мошенников, на который мужчина перевел 1,4 млн рублей

Вероятно, потерпевшему вернут деньги

Слесарь из Чебаркуля получил звонок от якобы оператора связи с просьбой продлить договор на услуги. 25‑летний потерпевший назвал код, после чего ему еще раз позвонили и сообщили, что от его имени оформлены кредиты.

Злоумышленники убедили мужчину взять «зеркальный» кредит, чтобы перекрыть уже полученные займы. Потерпевший отправился в банк и оформил 1,4 миллиона рублей. Дома он рассказал всю историю своей подруге, которая и привела его в полицию.

«Следователь совместно с потерпевшим незамедлительно обратились в банк с требованием о блокировке карты получателя денежных средств, а затем в суд с ходатайством о наложении ареста счета. Благодаря оперативным действиям перевод денег с карты потерпевшего был остановлен», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Напоминаем, у договоров на услуги сотовой связи нет срока действия. Если вам звонят и предлагают его продлить, знайте — это мошенники.

Напоминаем, с 25 июля в Российской Федерации вступили в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Нововведения коснутся ответственности банков за переводы на мошеннические счета.

Банки и полиция напоминают южноуральцам о том, что нельзя сообщать коды и пароли третьим лицам. Не нужно переводить деньги по указке неизвестных, кем бы они ни представлялись. В регионе продолжает работать горячая линия по борьбе с мошенничеством *1593 и кнопка вызова.