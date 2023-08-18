В Чебаркуле разыскивают 10‑летнего мальчика

Ребенок не ночевал дома

В Чебаркуле полиция и волонтеры разыскивают 10-летнего Тимофея Калекина. Школьник ушел из дома накануне, 17 августа, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Рост 146 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые», — говорится в ориентировке.

В день пропажи был одет в черную футболку, черные шорты, черно-белые кроссовки и черную бейсболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят обратиться в любое отделение полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700-54-52.

UPD: ребенок найден, жив, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.