В Чебаркуле полицейские задержали подозреваемого в краже телефона

Возбуждено уголовное дело.

В Чебаркуле Челябинской области местная жительница обнаружила пропажу сотового телефона. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже по горячим следам. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая, 30-летняя женщина, рассказала правоохранителям, что употребляла спиртные напитки в компании малознакомого мужчины, а когда он ушёл, обнаружила пропажу сотового телефона. Ущерб жительница Чебаркуля оценила в 10 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий по горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержан житель Чебаркуля, 1994 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе имущественного характера. Похищенный телефон полицейскими у него был изъят»,— рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Максимальное наказание, которое может получить подозреваемый, — лишение свободы на срок до двух лет. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.