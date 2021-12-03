В Чебаркуле полицейские изъяли 15 тыс. бутылок нелегального алкоголя

Задержаны двое подозреваемых в организации теневого бизнеса

В Чебаркульском районе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Помещение было оборудовано системой забора воды из скважины и очистными фильтрами. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Чебаркульской полиции.

По подозрению в организации нелегального бизнеса задержаны 45-летний и 24-летний мужчины.

«Полицейскими установлено, что соучастники, арендовав на территории Чебаркуля складское помещение, оборудовали „цех“ системой забора воды из скважины и очистными фильтрами. Кустарным методом осуществлялся розлив контрафакта по бутылкам, укупорка и упаковка готовой продукции. В дальнейшем фигуранты лично развозили нелегальный алкоголь по местам сбыта, которыми в основном выступали небольшие торговые точки, расположенные на территории Чебаркульского района», — сообщили в полиции.

Правоохранители изъяли 7,5 тонны спиртосодержащей продукции и 15 тысяч бутылок готовых напитков на сумму более 3,7 миллиона рублей.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).

Также одного из фигурантов обвиняют в вымогательстве 2 млн рублей с 31-летнего местного жителя (статья 163 УК РФ). По версии следствия, он вывез потерпевшего за город и угрожал расправой, если ему не вернут деньги за якобы украденный подпольный алкоголь.

Как ранее сообщал наш сайт, в Чебаркуле правоохранители обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя. Изъято 24 тысячи бутылок.