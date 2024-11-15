В Чебаркуле подросток отправил мошенникам почти 170 тысяч с маминого счета

Школьник прошел несколько уровней в онлайн-игре, и до приза ему оставался «последний шаг»

В Чебаркуле 12-летний подросток стал жертвой игры «Угадай блогера» в популярном мессенджере. Школьник отправил со счетов мамы почти 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Мальчик успешно прошел несколько заданий в игре, которую ему посоветовал друг, и оказался на связи с «администратором», который предложил продолжить. Когда ребенок дал верные ответы и на этом этапе, его соединили с «директором».

«Незнакомец в переписке пообещал денежный приз и поинтересовался, есть ли у мальчика банковская карта. Ребенок сфотографировал свою, детскую, однако собеседник заявил, что его карта непригодна для переводов, и пригрозил штрафом. Испугавшись, подросток под диктовку аферистов зашел в личный банковский кабинет матери, сфотографировал баланс счета и отправил собеседникам. Манипуляции с мобильным мальчик продолжал до тех пор, пока не увидел, что на счете осталась всего 1 тысяча рублей», — рассказали в полиции.

Когда ребенок попросил собеседников по переписке вернуть деньги, его просто заблокировали.

Позднее взрослые обнаружили, что пропали средства с кредитной карты и накопления со счета дебетовой карты — всего около 168 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).