В Чебаркуле перекупщики отговорили мужчину продавать машину по указке мошенников

Рассказываем об очередной схеме злоумышленников

62-летний житель Чебаркуля чуть не стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, используя сложную схему, убедили его, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан и кто-то пытается продать его автомобиль, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала мошенники сообщили о якобы необходимой замене ключей от домофона и попросили код из СМС-сообщения. Затем последовала серия сообщений о подозрительной активности на «Госуслугах» и предложение связаться со «специалистами Росфинмониторинга».

Подключившись к «специалистам» через мессенджер и предоставив им доступ к экрану своего телефона, мужчина увидел объявления о продаже своего Renault за 170 тысяч рублей на автомобильных сайтах.

«Мошенники убедили его срочно продать машину и перевести деньги на „специальный счет“. Однако прибывшие на сделку перекупщики, узнав о ситуации, предупредили мужчину о мошенничестве и посоветовали обратиться в полицию», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Благодаря бдительности перекупщиков преступление не было совершено. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Полиция предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и ни в коем случае не сообщать коды из СМС неизвестным лицам.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.