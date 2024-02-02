В Чебаркуле пенсионерка лишилась 418 тысяч рублей, поверив лжесотруднику Федерального казначейства

До этого потерпевшая предоставила мошенникам доступ к «Гоcуслугам»

В Чебаркуле пенсионерка перевела мошенникам почти 420 тысяч рублей после звонка якобы сотрудника Федерального казначейства, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В отдел полиции обратилась 64-летняя женщина после того, как ей позвонили якобы из компании сотовой связи и сообщили о скором прекращении договора. Потерпевшая поверила и продиктовала полученный СМС-код.

«Через некоторое время женщина получила звонок якобы из казначейства. Злоумышленник сообщил, что сбережениям потерпевшей угрожает опасность, их необходимо перевести на безопасный счет. Пенсионерка сняла деньги и под диктовку перевела через банкомат свои сбережения», — рассказали в региональном полицейском главке.

По статистике Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, 92,1% южноуральцев уверены, что не станут жертвой мошенника. Однако становятся: по итогам 2023 года сумма хищений превысила 2,5 миллиарда рублей. Поэтому в ЦОМе напоминают, что в регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Чтобы ею воспользоваться, достаточно набрать на мобильном телефоне короткий номер *1593. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.

Кроме того, исходя из данных опроса южноуральцев, наиболее действенным вариантом для сохранения средств считается отказ от вызовов с незнакомых номеров, чтобы вообще не вступать с мошенниками ни в какой контакт. Такой выбор, исходя из исследования, сделали 39,8% респондентов. А каждый третий (32,9%) напрочь отрезал себя от злоумышленников и прочего спама, установив в настройках телефона заглушение всех неизвестных вызовов.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



