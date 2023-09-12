В Чебаркуле осудят предпринимателя, ударившего прохожего прикладом автомата по голове

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Чебаркуле Челябинской области будут судить предпринимателя, который ударил мужчину, находящегося на принадлежащем ему земельном участке. В результате пострадавший получил тяжелую травму, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧП произошло мае 2023 года неподалеку от деревни Сарафаново. Между предпринимателем и случайным прохожим произошел конфликт, в ходе которого землевладелец ударил пострадавшего по голове прикладом страйкбольного автомата. Тот получил перелом височной кости и был госпитализирован.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Согласно действующему законодательству, мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.