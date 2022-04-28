В Чебаркуле мужчину осудили за издевательство над собакой

Виновный отправится в колонию строгого режима

Мировой судья судебного участка № 4 Чебаркуля вынес приговор 39-летнему жителю села Кундравы. Он признан виновным в жестоком обращении с животным (часть 1 статьи 245 УК РФ). Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В суде установлено, что мужчина в декабре прошлого года находился в состоянии алкогольного опьянения и решил поиздеваться над собакой. Он накинул на шею животного бельевую веревку и повесил на заборе. После этого изрезал собаку ножом.

Подсудимый признал вину и частично компенсировал расходы на лечение пса.

«Мировым судьей с учетом рецидива виновному назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мировой судья участка № 2 Советского района вынес приговор местному жителю, который жестоко расправился с бездомной таксой.