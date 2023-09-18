В Чебаркуле мужчина украл 300 тысяч рублей с карты коллеги

Подозреваемый оплачивал товары в интернет-магазинах и обналичивал деньги

В Чебаркуле задержали 24-летнего мужчину по подозрению в краже 300 тысяч рублей с банковской карты коллеги, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В отдел полиции обратился 20-летний потерпевший. Он рассказал, что не смог расплатиться картой в магазине и позже обнаружил, что с нее пропали все деньги.

«По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали коллегу потерпевшего. Он признался, что воспользовался приятельскими отношениями и при удобном случае завладел его сим-картой и запомнил реквизиты банковской карты. Затем от имени своего знакомого заходил в его личный банковский кабинет и распоряжался деньгами», — рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчина оплачивал онлайн-игры, делал покупки в интернет-магазинах, а также переводил деньги знакомым и просил обналичить их.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).