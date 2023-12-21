В Чебаркуле мужчина снял 436 тысяч рублей с чужой карты и уехал в Москву

Подозреваемого задержали

В Чебаркуле 41-летний мужчина снял 436 тысяч рублей с чужой банковской карты и скрылся с деньгами в Москву. По приезде домой его задержали и возбудили уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Карту передала своему ребенку 34-летняя женщина для того, чтобы он расплатился за праздник в сауне. За детьми в сауне присматривала подруга потерпевшей, она попросила своего знакомого снять 10 тысяч рублей, чтобы расплатиться за услуги наличными.

«Мужчина поехал в круглосуточно работающий банкомат и снял 10 тысяч рублей, которые передал по назначению. Однако в банкомате он увидел сумму, находящуюся на счете карты, и решил украсть часть денег», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

