В Чебаркуле 35-летний мужчина по просьбе администратора сайта интимных услуг перевел более 20 тысяч рублей за ночь с девушкой. Однако встреча так и не состоялась. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина нашел сайт приватных услуг, позвонил по указанному номеру телефона и согласился заранее оплатить встречу с девушкой. Потерпевшему пообещали встречу в Миассе.
«Сначала мужчина перевел 6,5 тысячи рублей, затем по просьбе „администратора“ — еще 5 тысяч. Третьим переводом он отправил на неизвестный счет 10 тысяч рублей. Но когда в очередной раз у него потребовали доплатить еще вдвое большую сумму, мужчина понял, что его обманывают», — рассказали в полиции.
Как ранее сообщал наш сайт, житель Верхнеуральского района сделал заказ на сайте для взрослых и потерял более семи тысяч рублей.
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