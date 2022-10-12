В Чебаркуле мужчина потерял на сайте для взрослых более 20 тысяч рублей

Потерпевший хотел заказать интим-услугу

«Сначала мужчина перевел 6,5 тысячи рублей, затем по просьбе „администратора“ — еще 5 тысяч. Третьим переводом он отправил на неизвестный счет 10 тысяч рублей. Но когда в очередной раз у него потребовали доплатить еще вдвое большую сумму, мужчина понял, что его обманывают»,

— рассказали в полиции.