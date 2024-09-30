В Чебаркуле медсестра перевела мошенникам 45 тысяч рублей, выкупая товары в интернет‑магазине

Первое время злоумышленники переводили женщине заработок

В Чебаркуле 41-летняя медсестра решила подзаработать на оценке товаров в интернет-магазине. Она должна была ставить «лайки» и получать за каждый 300 рублей. Получив первые выплаты, потерпевшая продолжила переводить деньги мошенникам, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленники предложили жертве оформить покупки на три тысячи рублей и получить за это прибыль. И действительно, после вложения женщине вернули пять тысяч рублей.

Воодушевившись успехом, женщина продолжила оформлять «покупки» и вложила 45 тысяч рублей. После этого мошенники потребовали вложить еще 90 тысяч, и тогда медсестра заподозрила обман.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.



Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.