В Чебаркуле мальчик придумал историю про маньяка, задержавшись у друга

Ребенок описал нападение и чудесное спасение

В Чебаркуле полиция провела проверку после обращения матери первоклассника. Женщина рассказала, что на ее сына напал неизвестный, увел к железной дороге, а потом спас случайный прохожий. Оказалось, что историю мальчик выдумал, рассказали в городской полиции.

Мальчик задержался у одноклассника после уроков и побоялся рассказать маме правду. Вместо этого он придумал историю про нападение на него мужчины с бородой, усами, в красной жилетке и черных штанах. По легенде, нападавший даже пригрозил убить родителей мальчика, если он посмеет рассказать о случившемся. Школьник сказал маме, что он начал звать на помощь, и тогда прохожий отпугнул маньяка.

Мальчик запутался в показаниях и в итоге признался полицейским, что все придумал.

«Сотрудники полиции призывают родителей формировать доверительные отношения со своими детьми, а также воздержаться от публикации непроверенных сведений, вызывающих широкий общественный резонанс», — сообщили в полиции Чебаркуля.

О том, как выстроить отношения с детьми, читайте в интервью с челябинским психологом.