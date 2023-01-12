В Чебаркуле директора подрядной организации осудили за вырубку сосен на 9 млн рублей

Виновный поручил вырубку подчиненным

Чебаркульский городской суд вынес приговор директору подрядной организации. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений (часть 3 статьи 260 УК РФ). Об этом сегодня, 12 января, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что в октябре 2022 года виновный поручил работникам вырубить сосны на территории Травниковского участкового лесничества. Ущерб составил почти девять миллионов рублей.

«Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года с возмещением ущерба», — сообщили в УФСБ.