В Чебаркуле девушка перевела 180 тысяч рублей мошенникам в полицейской форме

Злоумышленники позвонили потерпевшей по видео

«После этого девушке поступил видеозвонок в мессенджер и мужчина в форме сообщил, что необходимо подписать заявление о сотрудничестве и обналичить кредитку, пока мошенники не успели снять с нее деньги»,

— рассказали в региональном полицейском главке.

В Чебаркуле жертвой мошенников стала 22-летняя девушка. Она поверила в спектакль, разыгранный мошенниками, и перевела им 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.Девушка продиктовала паспортные данные и коды из СМС лжесотруднику компании сотовой связи, который сообщил, что у потерпевшей якобы заканчивается договор на оказание услуг.Потерпевшая сняла деньги в банкомате и перевела на якобы безопасный ячейки. Девушка рассказала о случившемся близким и только потом поняла, что ее обманули.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).Напоминаем, что у договора на сотовую связь нет срока действия, а сотрудники органов никогда не звонят в мессенджеры.Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.

Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.