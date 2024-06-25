Девушка продиктовала паспортные данные и коды из СМС лжесотруднику компании сотовой связи, который сообщил, что у потерпевшей якобы заканчивается договор на оказание услуг.
«После этого девушке поступил видеозвонок в мессенджер и мужчина в форме сообщил, что необходимо подписать заявление о сотрудничестве и обналичить кредитку, пока мошенники не успели снять с нее деньги», — рассказали в региональном полицейском главке.
Потерпевшая сняла деньги в банкомате и перевела на якобы безопасный ячейки. Девушка рассказала о случившемся близким и только потом поняла, что ее обманули.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).
Напоминаем, что у договора на сотовую связь нет срока действия, а сотрудники органов никогда не звонят в мессенджеры.
Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.
Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.