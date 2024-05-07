В Чебаркуле 13‑летний байкер госпитализирован с тяжелой травмой после ДТП

Подросток опрокинулся и налетел на бордюр

В Чебаркуле устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадал 13‑летний школьник. Подросток сам и стал виновником аварии, сообщили в Госавтоинспекции.

«Тринадцатилетний водитель не справился с управлением кроссовым мотоциклом KAYO, опрокинулся, а потом наехал на бордюрный камень. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы — он доставлен в медицинское учреждение с тяжелым повреждением ноги», — рассказали в ГИБДД.

Напомним, управлять скутером и мопедом имеют право лица, достигшие 16 лет, получившие водительское удостоверение категории «А1» или «М». Управление мотоциклом требует наличия прав категории «А» (с 18 лет) и страховки.