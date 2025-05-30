В Чебаркуле 10‑летняя девочка перевела мошенникам почти 70 тысяч рублей

Школьницу обманули под предлогом получения бесплатного доступа к игре Robloх

В Чебаркуле десятилетняя девочка, увлеченная игрой Roblox, стала жертвой мошенников, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Под предлогом получения доступа к «бесплатной версии» игры, злоумышленники убедили ее сфотографировать банковскую карту матери и перевести с нее 69 700 рублей.

«Получив доступ к телефону спящей матери, девочка выполнила указания мошенников, переведя деньги на указанный ими номер. Родители обнаружили пропажу средств утром. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)»,— рассказали в региональном полицейском главке.

Полиция призывает родителей быть бдительными и контролировать использование детьми мобильных устройств, а также напоминает о важности защиты личных данных и банковской информации.