В частном доме в Магнитогорске загорелся электросамокат

Хозяин устройства самостоятельно потушил пламя

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В одном из частных домов Магнитогорска взорвался и загорелся электросамокат. Об этом хозяин устройства рассказал в социальных сетях.

«Взорвался и загорелся электросамокат, из-за этого чуть не сгорел дом. Самокат был куплен в Fastoo, в ТЦ „Семейный парк“. Страшно представить, если бы это случилось ночью, когда он стоит в гараже или когда на нем кто-нибудь бы ехал», — делится молодой человек.

В магазине владельцу самоката сообщили, что помочь ничем не могут, поскольку закончился срок гарантии.

Как ранее писал наш сайт, в июне в одной из квартир по улице Уральской в Миассе ночью загорелся гироскутер.

«В устройствах используются, как правило, литий-ионные аккумуляторы. Температура их горения очень высока. Ни в коем случае не пытайтесь потушить огонь водой — это только усилит пламя. Необходимо дистанцироваться как можно дальше от источника горения и вызвать пожарных», — порекомендовали в МЧС.