В одном из частных домов Магнитогорска взорвался и загорелся электросамокат. Об этом хозяин устройства рассказал в социальных сетях.
«Взорвался и загорелся электросамокат, из-за этого чуть не сгорел дом. Самокат был куплен в Fastoo, в ТЦ „Семейный парк“. Страшно представить, если бы это случилось ночью, когда он стоит в гараже или когда на нем кто-нибудь бы ехал», — делится молодой человек.
В магазине владельцу самоката сообщили, что помочь ничем не могут, поскольку закончился срок гарантии.
Как ранее писал наш сайт, в июне в одной из квартир по улице Уральской в Миассе ночью загорелся гироскутер.
«В устройствах используются, как правило, литий-ионные аккумуляторы. Температура их горения очень высока. Ни в коем случае не пытайтесь потушить огонь водой — это только усилит пламя. Необходимо дистанцироваться как можно дальше от источника горения и вызвать пожарных», — порекомендовали в МЧС.