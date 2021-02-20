В частном секторе в Челябинске загорелась баня

Пламя охватило и жилой дом

В частном секторе на улице 3-й Арзамасской в Челябинске произошел пожар. Из-за плотной застройки пламя быстро перекинулось со здания бани на жилой дом. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Всё произошло сегодня днем, 20 февраля. Загорелась баня в частном секторе, хозяин вызвал пожарную службу. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился и на жилой дом.

«На место происшествия направлены четыре автоцистерны. Пожару присвоен повышенный номер 1-БИС. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Также в МЧС уточнили, что есть нормативы застройки, которые предполагают достаточное расстояние между зданиями на одном участке.