В частном доме в Коркино сгорел мужчина

Предварительная причина пожара — неправильное устройство и неисправность печи

В Коркино устанавливаются причины и обстоятельства возгорания, в результате которого был уничтожен частный дом и погиб человек, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило поздним вечером в понедельник, 28 ноября. В 23:22 первые подразделения были на месте — горел шлакоблочный дом площадью 48 кв. м с шиферной кровлей.

«На момент прибытия пожарных дом уже был объят пламенем. В ходе тушения в доме обнаружен погибший мужчина — предположительно, 61-летний хозяин дома», — говорится в сообщении.

По факту пожара проводится проверка. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неправильное устройство и неисправность печи.