В Бурятии за последние сутки разразилось 9 лесных пожаров из‑за молний

Службы активно занимаются борьбой с огнем

Девять лесных пожаров, возникших за последние сутки от ударов молнии, зарегистрированы в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах на площади более 13 тысяч гектаров. Этим летом регион одолела засуха, сообщает arigus.tv.

16 июня в Москве было проведено совещание, на котором министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков сообщил о прохождении пожароопасного сезона в Республике Бурятии.

Как сообщает республиканское агентство лесного хозяйства, на тушении пожаров в Бурятии сейчас задействованы силы более шестисот человек из разных организаций. Работает 79 единиц техники. Ситуация под контролем, населенным пунктам ничего не угрожает.