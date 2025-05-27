В Бурятии третий день ищут пропавшего восьмилетнего мальчика

Напоминаем родителям о безопасности во время летних каникул

В Республике Бурятии третий день не прекращаются поиски восьмилетнего Ярослава Сергеева, сообщает сайт arigus.tv.

Ярослав ушел на прогулку в селе Брянск и до сих пор не вернулся домой.





Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

В Челябинской области начались летние каникулы. Расскажите детям о правилах безопасности в летний период:

— не ходи в лес без родителей. Надевай яркую одежду и непромокаемую обувь;

— не приближайся к воде, если рядом нет взрослых, не садись в лодку без спасательного жилета;

— если ты потерялся в многолюдном месте, попроси помощи у полиции, охраны;

— никогда и никуда не уходи с незнакомцами;

— выучить наизусть свой адрес и телефоны родителей.