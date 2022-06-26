В бургерной в центре Челябинска произошел пожар

Сотрудники заведения общепита успели эвакуироваться до прибытия спасателей

Сегодня днем, 26 июня, в бургерной, расположенной в центре Челябинска, произошел пожар. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, пострадавших нет, сотрудники эвакуировались самостоятельно.

«Сегодня днем подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сообщению на улицу Цвиллинга, 15/1. Произошло возгорание вытяжки в помещении кухни. Самостоятельно из здания эвакуировалось 2 человека. Больше никого на объекте не было»,— уточнили в ведомстве.

Спасатели оперативно потушили пожар, не допустив его распространения, и проветрили помещение. Причины ЧП выясняются.

В начале июня пожар произошел в здании кафе «Азия» на улице Доватора. Из заведения эвакуировались 12 человек, двое получили ожоги.