В Брединском районе разыскивают шестилетнего мальчика

Вечером 1 августа ребенок ушел в лес и не вернулся

Накануне вечером, 1 августа, в Брединском районе пропал шестилетний мальчик. Ребенок ушел в лес и не вернулся домой, сообщают координаторы поискового отряда «Легион-СПАС».

«1 августа в вечернее время Сергей Шугаипов, 6 лет, ушел в лес с заимки Плотниково, поселок Рымникский, Брединский район, с тех пор его местонахождение неизвестно»,— говорится в ориентировке, размещенной в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы ребенка: рост 115 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, зеленые глаза.

Был одет: синие джинсовые шорты, шлепки.

Также отмечается, что мальчик ушел с собакой рыжего цвета.

Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефонам: 8 (800) 300-85-99 или 02.